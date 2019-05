La viral respuesta de la RAE a la duda de un usuario de Twitter: "Se puede escribir 'me putoencanta'"

Un usuario de Twitter hizo la siguiente consulta a la Real Academia Española: "¿Está bien utilizada la palabra 'puto' en la siguiente frase? 'La página web no puto funciona'".

La respuesta de la RAE no se hizo esperar y, tirando de humor, su community manager contestó: "Cuando 'puto-' se emplea como prefijo intensificador (uso propio de la jerga juvenil de España y no recomendable en la lengua formal), se escribe unido a la base. 'Me putoencanta', es 'putodivertido'".

El mensaje, que te mostramos a continuación, se ha hecho viral y cuenta con miles de 'retuits' y 'me gusta'.