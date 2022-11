El aumento de consumo por el 'Black Friday' acusa el uso excesivo de cartón. De media, en España compramos cuatro productos por persona. Productos que llegan a nuestras casas introducidos en sus respectivas cajas y que generan un exceso de papel y cartón que, habitualmente, acaba en la basura.

El 90% de los españoles conoce que el papel y el cartón van al contenedor azul, pero no todos saben cómo hacerlo correctamente. De hecho, en el interior de estos contenedores es habitual ver cajas sin plegar. "Luego no entran y no hay hueco para las demás", ha explicado una viandante.

Un truco para reducir el espacio que ocupan nuestros residuos de cartón es doblar las cajas para reducirlas a un objeto totalmente plano. A este 'truco' se le llama 'reboxing', y es una idea creada por Ecoembes para ayudarnos a reciclar mejor. De esta manera, se pueden tirar sin dificultad y dejar hueco de sobra para el resto de desechos.

En total, en 2019 los españoles reciclamos 19,3 kilos de cartón de media en los más de 240.000 contenedores azules que hay repartidos por todo el territorio nacional.