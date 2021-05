La Plataforma de Trabajadores del Hospital Severo Ochoa ha denunciado a la dirección del centro por homicidio imprudente y lesiones, y responsabilizan a la gestión de la pandemia de la muerte de varios pacientes por situaciones que, creen, se podrían haber evitado. La querella ha sido admitida a trámite.

La situación fue especialmente crítica en los peores momentos de la pandemia: camillas en los pasillos o bombonas de oxígeno en el suelo. Es el infierno que tuvieron que vivir algunos enfermos que veían como el personal del centro se encontraba totalmente desbordado. Javier Ruiz, abogado de la plataforma, evalúa que "los profesionales no podían revisar a todos los pacientes, por lo que algunos se quitaban las mascarillas de oxígeno y fallecían. Otros no tenían ni siquiera oxígeno en las bombonas".

Esta es la primera vez que una plataforma de trabajadores sanitarios denuncia a la cúpula de un hospital por hechos evitables. Los culpan de homicidio imprudente, y explican que hubo pacientes que llegaron a pasar "40 horas sentados en una silla de plástico". "El hospital viene demandando una sobredimensión de una plantilla que nunca llega", aseguraba un trabajador sanitario en 2020, cuando empezaron a denunciar la situación.

Los profesionales consideran que las deficiencias de persona del hospital fueron claves, y afirman que ya venían sufriéndolas antes de la pandemia. Hablan de "EPIS hechos de cualquier manera" y de "contagios en operaciones que no se interrumpieron cuando irrumpió el coronavirus".

En este centro falleció por COVID-19 Esteban, enfermero UCI de 57 años, al que no se le hizo una PCR cuando lo solicitó porque tenían que trabajar hasta que presentasen síntomas. El abogado ha recordado que la cúpula del hospital pidió a los sanitarios que no usaran EPIS para no asustar: "Desde arriba decían que no los emplearan porque podían causar alarma social".

Los denunciantes apuntan a la dirección del centro como principales causantes de que, por ejemplo, se aglutinase a 400 personas en una sala de Urgencias con capacidad para 90. Un error organizativo que, insisten, costó vidas. Alegan que hasta que no se publicaron vídeos del centro los directivos no pidieron ayuda al Ejército.