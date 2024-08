Un toro se ha fugado de la explotación ganadera en la que se encontraba cuando intentaban robar en ella. Una puerta se quedó abierta y el ganadero se dio cuenta de que le faltaba uno de los mansos. La Policía Local de Almenara supervisa con un dron los alrededores para tratar de dar con la res, que de momento, sigue desaparecida. Desde el ayuntamiento de la localidad piden precaución a sus vecinos.

Javier Navarro, inspector jefe de la Policía Local de Almenara, asegura que "esta noche lo que vamos a hacer es volar un dron con cámara térmica y mañana hemos contactado con bomberos de Valencia que nos ayudarán en la búsqueda". Navarro piensa que lo más probable es que se encuentre "buscando una sombra y donde poder comer".

Sin embargo, la noticia no parece inquietar a los vecinos "Yo no yo no tengo miedo", comenta uno de ellos. Otros se muestran convencidos de que el animal no se acercará a la población: "No creo que venga. El toro aquí en el pueblo es muy raro que baje, estará cerca de la ganadería". Los ha que ni siquiera se habían enterado: "¿Se ha escapado un toro? ¿Sí?". Aunque lo cierto es que también hay quien prefiere no cruzarse con él: "Si veo una puntita, me voy por otro lado".

La búsqueda por ahora no ha dado resultados y los vecinos esperan que aparezca antes de que les pille el toro.