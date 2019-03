Tomás Gómez: "Botella debe pedir perdón y luego dimitir porque es una incompetente"

Gómez considera que en la tragedia del Madrid Arena se desarrolló "desastre tras desastre" y pide la dimisión inmediata de Ana Botella. "No entiendo cómo todavía la alcaldesa de Madrid no ha dimitido. Primero que pida perdón y después que dimita porque es una incompetente", apunta el líder socialista.

Las conversaciones entre los profesionales del Samur la noche de la tragedia, constatan según la oposición, el caos y el desastre con el que se encontró el Samur nada más llegar al recinto.

"El Samur no conocía no tenía ni idea de que se estaba haciendo esa fiesta en la casa de campo", afirma Ángel Lara, portavoz de IU-Los Verdes. Por su parte, el socialista Tomás Gómez añade: "Estaba al frente del servicio médico alguien con poco prestigio profesional por decirlo de alguna manera". Sobre lo que Lara insiste en cuestionar que "cómo un médico jubilado puede estar al frente del servicio médico de una fiesta con esas características".

Las conversaciones también han servido para demostrar según IU quién fue el único compareciente que no mintió en la comisión de investigación. "Se confirma que efectivamente el Samur no ha recibido niguna notificación, ni confirmación, ni nada, de nada, nada de la fiesta", constata Lara.

A quien sí acusan de mentir es a la alcaldesa y buscan la respuesta a por qué el ayunamiento no ha abierto un expediente sancionador a la empresa que hizo la fiesta.

"Esta empresa sigue campando a sus anchas. ¿Qué intereses tiene la alcaldesa de Madrid con esta empresa que se les permite todo y de todo?", se pregunta Gómez.

"No se ha visto el interés que tenía la alcaldesa por saber toda la verdad porque no habría puesto tantos obstáculos", opina David Ortega, portavoz fde UPyD en el ayuntamiento. "Lo del Madrid Arena puede volver a pasar mañana sin ningún problema porque no se ha detectado, teoricamente, ningún fallo", considera Lara.

Tras escuchar las conversaciones de los profesionales del Samur, la oposición vuelve a pedir la dimisiones.

"Botella debe pedir perdón y luego dimitir porque es una incompetente", ha afirmado tajante el socialista Tomás Gómez.