Aquellos cuyo signo zodiacal sea Leo pueden estar pensando que su día ha llegado, pero no. No tienen un día especial adicional que el resto de los signos no tengan. El día 10 de agosto en realidad celebra a los leones reales, a estas criaturas reinas de la selva que vemos como los gobernadores de todos los animales. Sin embargo, ese aprecio que les tenemos en las películas y cuentos infantiles no se traduce a la realidad.

Los leones realmente están sufriendo mucho por culpa de la mano humana. Los ‘Simba’ del mundo han visto reducir sus números drásticamente en los últimos 100 años. Hoy en día solo hay alrededor de 50.000 en todo el mundo; esto es producto de la caza y la destrucción de sus hábitats. Por lo que este día aspira a concienciar a la población sobre estas prácticas dañinas que podrían dejarnos sin leones en un cuantos años.

El Día del León se celebra desde 2013 gracias a Dereck y Beverly Joubert, una pareja apasionada por el reino animal y felino. Ellos formaron una alianza con ‘National Geographic’ en 2009 y fundaron la ‘Iniciativa Gato Grande’ (B.C.I. por sus siglas en inglés).

Desde 1996 los leones son una especie en peligro y fueron colocados en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ya que la población africana había disminuido en un 45% desde 1990 —o sea, en solo seis años. Y estos números no han hecho más que aumentar desde entonces, aunque la organización de los Joubert ha conseguido más de 150 subvenciones para reducir casi 3.000 amenazas a 3.000 gatos salvajes y eliminar 13.000 trampas que amenazan la vida.

Por ende, la mejor forma de celebrar a los reyes de los felinos es tomar acciones para protegerlos y conservarlos. Para lograr esto no hace falta ir a África, basta con donar a organizaciones como la de los Joubert que facilitan herramientas para donar una vez o hacer cobros mensuales, o también no usar productos que vengan de los leones como las pieles. Según el Fondo de Recuperación de Leones hay una tendencia de matar leones para obtener sus dientes, piel, colmillos y huesos para venderlos en mercados como el asiático.