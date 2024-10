Han pasado tres años desde el crimen de Samuel. Ahora, con el juicio en marcha, Alejandro y Katy, los dos únicos acusados que han declarado de momento han comenzado los señalamientos, apuntando a Diego y Llumba y dejando unos testimonios que contradicen tanto los amigos de Samuel como las cámaras y los testigos.

"Katy me tiró al suelo y me dijo 'tú, lárgate que no pintas nada'. A Samuel le dijo 'maricón de mierda", cuenta Lina, amiga del fallecido.

Las declaraciones de los testigos y de las cámaras, mientras, coinciden: "Estaba todo lleno de sangre. En todas partes. Nunca habíamos visto algo así".

Mientras, los únicos acusados que han prestado declaración en el juicio apuntan a Diego y Llumba, y cuando se les pregunta por detalles concretos responden que no se acuerdan.

"¿En algún momento llegó usted a ver a una persona en el suelo?", fue la pregunta de la abogada de la familia de Samuel Luiz. "No me acuerdo", respondió Alejandro.