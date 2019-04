Testigo del accidente en el Parque de Atracciones de Madrid: "Salían sin dientes, con las gafas clavadas y sangrando por las rodillas. No quieren que se sepa nada"

El 'Tren de la Mina', donde ha ocurrido el accidente, es una montaña rusa de realidad virtual pensada para toda la familia. Por motivos que se desconocen, los dos trenes que la forman han chocado entre ellos dejando 33 heridos leves.

"Hemos visto que el primer tren se ha parado, el encargado ha salido corriendo, se ha metido en la cabina y mientras se metía ha bajado el otro tren y le ha pegado un porrazo por detrás", explica uno de los testigos del accidente.

En total, 27 personas han sido trasladadas al hospital, seis de ellos niños menores de 10 años. "Las lecciones principales han sido dolor cervical, dolores lumbares y dolor en la región toracoadominal", asegura Carmen Camacho, supervisora de Samur-Protección Civil.

La atracción alcanza los 55 kilómetros por hora y en su punto más alto llega a los 17,5 metros sobre el suelo. Cada tren tiene 18 coches con capacidad para 32 pasajeros.

"La gente ha salido sin dientes, con las gafas clavadas, sangrando por las rodillas. Nos han echado de ahí, no quieren que se sepa nada". Según cuentan los testigos, cuando el primer convoy se ha quedado parado, la gente que estaba en la cola ha intentado alertar al personal del parque.

"La chica ha continuado subiendo al personal y yo le he dicho que por favor no los dejara que no funciona bien. Me ha contestado textualmente que funciona muy bien y que lo tenía parado ahí para cambiar el sitio, cosa que era mentira y era ilógica", cuenta una visitante del parque.

La gente que ocupaba el primer convoy ha podido ver cómo el segundo tren se les venía encima. "Los del segundo tren estaban con los ojos tapados por las gafas, se lo han comido todo", dice un testigo del choque. La Policía ha abierto una investigación para saber qué es lo que ha pasado.