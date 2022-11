César Román, el 'rey del cachopo', pasará la noche en el calabozo de la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza tras ser detenido como presunto autor del asesinato de su expareja en Madrid.

Román ha sido conducido a dependencias policiales al término del registro en el domicilio que tenía en Zaragoza. Según ha declarado su abogado, este sábado se le tomará declaración "previsiblemente" en la misma ciudad.

Antes, a su llegada al registro, César Román no ha dudado en hablar ante los medios allí presentes para defender su inocencia. "No he matado a nadie", ha señalado al bajar del vehículo policial.

En declaraciones a los medios, el abogado ha explicado que el registro ha sido ordenado por el Juzgado de Guardia de Zaragoza que ha practicado las diligencias pertinentes tras la detención de Román.

Durante dicho registro la Policía ha tomado fotografías y ha hecho las grabaciones que ha considerado convenientes para la investigación, y ha intervenido una serie de documentos.