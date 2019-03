Teresa Romero da positivo por ébola en algunos fluidos

El aislamiento de Teresa se está alargando porque algunos de los fluidos analizados han dado positivo en el virus del ébola. Según ha podido saber laSexta Noticias todavía faltan por llegar los resultados de los cultivos que se enviaron a Alemania, pero en los fluidos analizados aquí en España han aparecido restos del virus.

Por lo tanto, Teresa no cambiará de habitación y no abandonará los estrictos protocolos. Los médicos quieren continuar con la máxima cautela y hasta que todos los resultados sean negativos van aseguir tomando todas las precauciones.

Un varapalo para Teresa, que se suma al enfado que tiene porque todavía no han desinfactado su vivienda, según ha explicado hoy Javier. 23 días después de haber sido ingresada, en su casa no ha entrado ningún equipo de limpieza y de momento no hay ninguna fecha prevista.

Donde sí ha actuado la Comunidad de Madrid ha sido en la peluquería a la que teresa acudió poco antes de ser ingresada. A primera hora de la mañana han acudido varios técnicos y han montado esta caseta para los materiales de limipieza, por lo que la desinfección se va a producir en las próximas horas. Los clientes de la peluquería aseguran que no tienen miedo y seguirán acudiendo como antes.

Es el mismo sentimiento que tienen los vecinos de Teresa y Javier, están deseando volver a ver a la pareja sin ningún miedo.