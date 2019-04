"Tengo un hijo con vulva, la identidad sexual no está en los genitales sino en la cabeza", la respuesta de los padres a Hazte Oír

Este odio llega hasta niños y niñas como Alexa, una niña transexual de 14 años con una opinión muy clara sobre el autobús: "Me parece que la gente es muy ignorante y no tiene ni idea de las personas transexuales".

Ella cambió de género hace dos veranos, leyó una carta contándoselo a sus compañeros de clase y encontró el respeto que no encuentra en este mensaje. "Estas estupideces que hace la gente puede frenar a algunos niños por miedo al rechazo", señala.

Iker, con cuatro años, también es un niño transexual. "Tengo un hijo, un hijo con vulva, y por mucho que ellos quieran fijar la mirada en los genitales yo les puedo decir que hay una equivocación, la identidad sexual no se muestra en los genitales sino en la cabeza", afirma su padre.

María es madre de María, una niña transexual de ocho años. "Siento impotencia porque nuestros niños y nuestras niñas existen, el autobús te dice que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, que es cierto, pero es que también hay niñas que tienen pene y niños que tienen vulva", afirma.

Francisco da charlas en colegios e institutos para que niños como Alexa, Iker y María hagan el tránsito con normalidad y cree que mensajes como el del autobús son dañinos porque caen en menores que aún no han formado su identidad. "El último estudio reciente que tenemos habla de que un 17% de este alumnado intenta suicidarse", señala el responsable del programa de formación de Lambda.

Los psicólogos dicen que hay que afrontar la transexualidad desde la normalidad y a Alexa se le ocurre otro mensaje para escribir bien grande en un autobús: "Todos los niños no tienen pene y todas las niñas no tienen vulva". Porque el sexo está en el cerebro y no entre las piernas.