Ropa sucia amontonada en los pasillos y escasez de material sanitario en las estanterías. Es la desoladora situación actual de las residencias de mayores del Ensanche de Vallecas y de Leganés, en la Comunidad de Madrid, según se aprecia en los vídeos grabados por sus propios trabajadores.

"No tenemos con qué vestir a los usuarios, se está poniendo ropa a la gente que es de beneficencia", denuncia Rosa Serna, presidenta del Comité de Trabajadores de la Residencia Aralia de Ensanche de Vallecas.

La situación es -afirma- tan extrema que hay días en que no pueden ni siquiera duchar a los residentes: "Nos vemos obligadas a secar a los abuelos con fundas de almohada y no poder ducharlos porque no tenemos materiales".

Una situación que genera preocupación e indignación también entre los familiares. "Algunas veces le han dejado en manga corta porque se le ha acabado la ropa", denuncia una familiar, mientras que otra habla de "días y días sin ropa".

Josefa, una de las residentes, incluso ha tenido que comprarse sus propios cubiertos para comer: "Me encuentro que no hay cubiertos, que no hay platos, que no hay vasos y he tenido yo que comprarme unos cubiertos y traerlos". "Hay un estrés, un mal ambiente", apunta otra anciana, que pide ayuda y lamenta: "Así no se puede estar, de verdad".

Concentraciones de protesta

Son residencias públicas pero su gestión es privada, a cargo de la empresa Centenari. Sus trabajadores piden a la Comunidad de Madrid que medie y le reprochan su inacción pese a ser "conocedora" de todos estos problemas. Así lo han manifestado durante las concentraciones que han celebrado este lunes, en las que han protestado también por el impago de parte de sus nóminas. Muchos de ellos son mileuristas y hay meses que han cobrado hasta 400 euros menos de su sueldo. "Se ha tenido que pedir ayuda y crear un banco de alimentos para que esa gente pudiera comer", apunta Serna.

Concentraciones en las que les ha acompañado el PSOE, que va a llevar el tema a la Asamblea de Madrid. La oposición, de hecho, denuncia que hay 18 residencias públicas en una situación similar. La empresa que gestiona estas residencias de momento no ha facilitado a laSexta su versión. La Comunidad de Madrid, por su parte, asegura que se ha reunido con ella y ha exigido cumplir el contrato, aunque no se plantea rescindirlo.