Los médicos interinos se han unido para reclamar sus plazas después de que algunas comunidades hayan decidido sacarlas a concursos público en lugar de consolidarlas, como marca Europa.

Se trata de especialistas con 5, 10 y hasta 20 años de experiencia que ahora deberán hacer un examen de amplias temáticas que llevan años sin estudiar para afianzar sus plazas, pudiendo perderlas, paralizando así algunas de sus investigaciones, con perjuicio para los pacientes.

Luis Aguilar lleva ocho años trabajando un tipo de cirugía de riñón muy específica en un hospital madrileño. Tenía un contrato temporal como interino, y ahora podría ver peligrar su plaza.

Para acabar con esta temporalidad, el Gobierno plantea ahora que las comunidades autónomas convoquen oposiciones. "Este tipo de oposiciones que se plantean ahora examinan una teoría muy genérica que pone a todo el mundo en tabla rasa", explica Luis Aguilar.

La temática es tan genérica que tendrá que prepararse unos 60 temas, como cualquier otro candidato, y superar la oposición para no perder su plaza.

"Que valoren la formación y las capacidades para ejercer el puesto de trabajo que estás haciendo y en la mayoría de los casos, en los que trabajamos día a día en el hospital, estamos capacitados para seguir en nuestro puesto y eso es lo que queremos que se valore", ha indicado el afectado.

Mónica de Miguel es otra de las sanitarias que podrían quedarse sin plaza. Lleva casi dos décadas trabajando como anestesista pediátrica. Sin embargo, su ámbito de trabajo no son más que dos temas de los 60 de los que se tendrá que examinar. "Yo creo que no es objetivo una oposición tan amplia para valorar el trabajo que llevo haciendo durante 17 años", ha aseverado la experta.

Desde la Unión Europa se pide que pasen a ser fijos aquellos que lleven trabajando para la Administración Pública más de tres años seguidos. Si no, estarían en Fraude de Ley.

Luis y Mónica son dos claros ejemplos. Y esta futura oposición les vuelve a poner en la casilla de salida. "Tengo mucha incertidumbre de que si no apruebo ese examen, por mucho que pesen los 17 años, no pueda optar a una plaza porque el problema de esta oposición es que si no apruebas el examen, por muchos años que lleves no vas a continuar en tu puesto de trabajo", asevera la anestesista.

Por eso, exigen que esa oposición reconozca sus méritos y que, de este modo, sea una prueba más justa, porque si ellos pierden sus puestos después de tantos años, nos cuentan, eso también repercutirá en sus pacientes.