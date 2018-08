Taylor Swift anima a las mujeres a que pierdan el miedo a denunciar el acoso sexual: "Pienso en toda esa gente a la que nadie ha creído"

ROMPE A LLORAR EN UNO DE SUS CONCIERTOS

La cantante Taylor Swift rompe a llorar en uno de sus conciertos al recordar que, hace justo un año, tuvo que enfrentarse a un juicio por un caso de acoso sexual en pleno movimiento 'Me Too'. Anima a las víctimas a que no se callen y a que denuncien sin miedo y agradece a sus fans el apoyo incondicional. "Pienso en toda esa gente a la que nadie ha creído y a la que nadie va a creer. Toda esa gente que tiene miedo a hablar", declaraba entre lágrimas.