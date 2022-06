José María García Urbano, alcalde de Estepona, quiso hacer una broma para explicar por qué tenía la mano vendada durante un acto de campaña del PP en Andalucía. El problema es que la hizo a costa de la violencia machista: "Algunos me habéis visto la mano así y me habéis preguntado qué es lo que ha pasado. Bueno, pues no he metido la mano donde no debía, sino que ha sido un accidente doméstico. Tampoco tiene que ver con la violencia de género y tampoco me he abofeteado con nadie", declaró el alcalde ante el silencio de los presentes al acto.

Al desafortunado comentario hay que sumarle un dato del que se debería haber acordado el alcalde antes de bromear con este tema. Y es que en los últimos 10 días, tres mujeres han sido asesinadas en casos de violencia machista en Andalucía.

Precisamente, Andrea Ropero ha querido responder a García Urbano en su perfil de Twitter con unos demoledores datos sobre la violencia machista en nuestro país. "18 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año. 1148 desde 2003. Seguid haciendo 'gracietas' de este tipo", ha criticado la periodista en un tuit que acumula cerca de 350 'Me gusta'.

También el presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, reaccionó este viernes en el programa a las desafortunada declaraciones de José María García Urbano. El periodista calificó de "indecentes" las declaraciones y recordó las duras cifras que la violencia machista ha dejado en Andalucía en las últimas fechas. Por su parte, Cristina Pardo también cargó duramente por estas palabras. Puedes ver sus respuestas completas en este vídeo.