Suspendidas las concentraciones de 'ultramachistas' previstas para este sábado

'No puedo garantizar la seguridad de los hombres que quieran ir el sábado'

El impulsor de las concentraciones de machismo radical convocadas para este sábado en 43 países del mundo, incluida España, con asistencia vetada a mujeres y homosexuales, ha cancelado la movilización por no poder garantizar la seguridad de los hombres asistentes.

"No puedo garantizar la seguridad o privacidad de los hombres que quieren asistir el próximo sábado 6 de febrero. No puedo impedir que los hombres que quieran continuar con el encuentro se reúnan de forma privada, pero no habrá concentraciones oficiales de Return Of Kings", anuncia en su web el americano de origen armenio Daryush Valizadeh, que se hace llamar 'Roosh V'.



Machistas radicales de todo el mundo estaban llamados a participar este sábado en concentraciones convocadas en más de 160 ciudades de 43 países a las que estaba vetada la asistencia de mujeres, homosexuales y transexuales. El objetivo era reivindicar lo que denominan el "retorno de los reyes", un concepto supremacista del género masculino construido a partir de ideas como la inferioridad intelectual de la mujer.

Andalucía incoa diligencias de investigación penal por la concentración ultramachista en Granada

La Fiscalía Superior de Andalucía ha decidido incoar diligencias de investigación penal por la concentración ultramachista que había sido convocada para el próximo sábado en Granada y en otras ciudades del mundo y que finalmente ha sido anulada por los organizadores vía Internet.



Fuentes del Ministerio Público informan de que la Fiscalía recibió un correo electrónico de una asociación feminista de Madrid alertando de la celebración de esta concentración, tras lo que se tomó la decisión de abrir las diligencias.

Pese a la desconvocatoria, la Fiscalía ha trasladado de oficio el asunto a la Policía Nacional, a la Subdelegación del Gobierno y a la Fiscalía Provincial de Granada, como instituciones implicadas, ante la posible celebración de esta concentración.



Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han indicado además que, pese a que no existía una petición formal para la concentración del sábado, sí se ha alertado a la Policía Nacional, para que tuviera previsto un dispositivo en caso de que esta iniciativa se llevara a cabo.