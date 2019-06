El surrealista hilo de Twitter en el que una mujer narra el día de su boda: "Mi suegra apareció vestida de novia"

Amy Pennza, una escritora estadounidense, ha contado cómo fue el día de su boda. La mujer, que dejó a sus seguidores a cuadros cuando explicó que su suegra había llevado un vestido de novia el día de su propia boda, lo hizo bajo el hasgtag 'BodaFail', en respuesta a una iniciativa del programa de Jimmy Fallon.

Tras las numerosas peticiones de que desarrollase la historia, Pennza aportó más datos y, para la sorpresa de sus seguidores, anunció que no hubo "derramamiento de sangre" cuando vio así a su suegra.

"Inocentemente le dije: podrías ser la novia", ha explicado. Pero los hechos se remontan a años atrás. La madre de su marido es "extremadamente ahorradora" por la pobreza que sufrió en su infancia, aunque eso no supone que no sea "increíblemente generosa con ella", según ha asegurado.

A pesar de que le hizo sombra en uno de los días más importantes de su vida, Pennza ha explicado que "lo ha compensado con creces", y que la surrealista anécdota acabó quedándose en un divertido recuerdo.

"Cuando le dije que me preocupaba hacerlo público por si pudiera herir sus sentimientos, ella me dijo que no: 'Lo que sea para hacerme famosa'", ha concluido.