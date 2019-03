Superviviente del Madrid Arena: “Notaba como se me juntaban las costillas”

Todavía afectada, Sandra cuenta a laSexta Noticias la agonía que vivío la noche del 31 de octubre en el Madrid Arena. Un chico consiguió sacarle del infierno de la avalancha. No era ni del personal de seguridad ni del operativo sanitario. “Notaba como se me juntaban las costillas, pensé que me moría”, recuerda la joven

Nadie de la organización fue en su ayuda porque el descontrol, dice, era absoluto. Pálida y todavía recuperándose del susto fue por su propio pie a la enfermería, pero allí tampoco había nadie. “Era una enfermería fantasma porque yo no vi a nadia”, cuenta Sandra.

Desde la noche de Halloween, Sandra casi no sale de casa, no ha vuelto a la facultad y se agobia en los sitios cerrados.Junto a su madre ha comenzado un periplo de médicos, radiografías y scaners. Tiene policontusiones, dolores continuos y sus brazos han perdido mucha fuerza.“Estamos aliviados porque está viva pero se siente estafada” denuncia su madre.

El de Sandra es un testimonio más que refuerza el informe del Samur y las negligencias cometidas. No había suficiente personal sanitario y el de seguridad no estaba preparado. La gestión en todos los ámbitos de la trágica fiesta del Madrid arena fueron un absoluto caos.