Spacefest deja de vender entradas para la fiesta de Nochevieja

Marcos compró su entrada para el Spacefest en septiembre. Daniel en noviembre, dos días después de la tragedia del Madrid Arena y uno antes de que la fiesta se quedara sin recinto. Pero la ilusión de uno y otro ya no es la misma. Marcos no acudirá a la fiesta: "Después de lo que ha pasado, no. Creo que lo tendrían que cancelar por respeto a las familias de las víctimas". Daniel no tiene intención de perdérsela: "Quiero irme de fiesta el día 1, porque es lo que vengo haciendo los últimos cuatro años y es lo que me gusta"

No temen que se repita la tragedia de Halloween porque esta vez habrá muchos ojos vigilando la seguridad. Víctor de hecho estuvo aquella noche y el 1 de enero pretendía volver al Madrid Arena: "Yo sigo teniendo ganas de ir, pero también ha sido una desgracia lo que pasó. El problema fueron las medidas de seguridad". "Se veía venir. Yo había ido a varias fiestas, en las que pensé que iba a pasar algo". "Va a estar mucho más controlado y no van a permitir que eso suceda, pero me parece una vergüenza que tenga que pasar esto para que se tome conciencia".

Lo único claro hasta ahora es que algunos de los DJ's de más peso, como Óscar Mulero y Reeko se van cayendo del cartel. Porque, a esta alturas, ni siquiera saben si habrá fiesta, o si les devolverán el dinero. Y el enfado cada vez es mayor: "Nadie nos ha dicho nada. No sabemos si nos van a devolver el dinero". "Empezamos a mirar otras opciones, a ver si nos vamos a quedar sin dinero y sin fiesta".

Es probable que el sábado se desvele el misterio. Tras mes y medio de incertidumbre, la organización del Spacefest ha comunicado que ese día publicará su decisión en la web.