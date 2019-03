Solo hay seis países del mundo en los que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres (y España no está entre ellos)

Para realizar el informe 'Women, Business and the Law 2019: A Decade of Reform', la organización internacional 'The World Bank' ha estudiado en profundidad los datos de la última década en materia de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, llegando a la conclusión de que ha habido un progreso hacia la igualdad legal de género en los últimos diez años.

En este sentido, en 131 economías mundiales han habido 274 reformas de las leyes y regulaciones con el objetivo de aumentar la igualdad. Esto incluye que 35 economías han implementado leyes sobre el acoso sexual en el lugar del trabajo, lo que ha supuesto la protección de casi dos millones de mujeres más que hace una década.

Sin embargo, este informe indica que la desigualdad de la mujer en el trabajo sigue estando presente a nivel mundial, ya que en la mayoría de los países las mujeres solo tienen tres cuartas partes de los derechos que los hombres en materia de empleo.

"Muchas leyes continúan impidiendo que las mujeres ingresen en el mundo laboral o comiencen un negocio", señala el informe, que añade que "lograr la igualdad de género requiere más que solo cambios a las leyes", aunque sí afirma que "pueden ser herramientas que empodere a las mujeres en lugar de detenerlas de lograr sus objetivos".

"Animamos a los gobiernos a garantizar la participación plena e igualitaria de las mujeres. Después de todo, el mundo está mejor cuando se basa en los talentos

de toda su gente", asegura 'The World Bank', que tras estudiar en profundidad los datos de la última década, llega a la conclusión en este informe de que tan solo seis países del mundo las mujeres cuentan con los mismos derechos que los hombres. En el resto sigue habiendo discriminación de la mujer en derechos fundamentales y cuestiones laborales.

Los datos que se han analizado para llegar a determinar que en solo seis países hay igualdad de derechos y se promueve la paridad, como las bajas por paternidad y los mismos salarios, están relacionados con 35 indicadores, entre los que se encuentra la pobreza, el salario, la seguridad personal o las condiciones laborales. En relación con las bajas por paternidad, en España se acaba de aprobar que se prolonguen hasta equipararse a los de la mujer, aunque todavía queda mucho por hacer.

Según este informe, la región subsahariana es la que más reformas ha tenido en la última década, aprobándose más de 70 leyes que favorecen que las mujeres se incorporen al mundo laboral y que ofrecen recursos contra la violencia machista y contra el acoso de la mujer en el trabajo. En contraste, el norte de África y Oriente Medio son las las zonas que menos reformas han aprobado.

'The World Bank' informa de que los únicos seis países en los que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres son Francia, Bélgida, Dinamarca, Suecia, Luxemburgo y Letonia. Del 100% de igualdad que tienen estos países, España recibe un 97,50%, quedando en las primeras posiciones junto con Reino Unido, Portugal, Irlanda, Grecia, Finlandia, Estonia, Canadá y Austria.