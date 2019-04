Soldados israelíes irrumpen en un colegio y arrestan a un niño palestino de nueve años "por tirar piedras"

La ONG israelí Btselem ha difundido un vídeo en el que se ve cómo una patrulla de soldados israelíes armados acuden al colegio Ziad Jaber, en la ciudad de Hebrón, para detener a un niño de apenas nueve años, al que acusan de lanzar piedras contra una patrulla israelí.

Varios profesores se resistieron a los militares. "Esto es una escuela", dicen en la grabación. Los soldados no desistieron y amenazaron a los docentes. "Lo juro, yo no he tirado piedras", dice el pequeño en el vídeo.

En un momento, le dicen a uno de los maestros que si no suelta a Zain, el soldado le romperá el brazo. Según las autoridades de la escuela, lo llevaron a un puesto militar cercano y lo retuvieron por poco menos de una hora.

Los habitantes de la ciudad de Hebrón critican que la detención de menores de edad se ha vuelto una práctica normal del ejército israelí.