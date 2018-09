Sin dependientes, con una aplicación móvil y una red de cámaras de seguridad: así funciona la primera tienda sin personal en España

Tan fácil como llegar y abrir la tienda con el móvil. Aunque no lo parezca, Elena no es la dueña, es la clienta de este comercio en Guadalajara que durante unas horas funciona sin dependientes.

Una simple aplicación en el teléfono permite que el comprador entre a la tienda fuera del horario comercial. "Es una idea muy buena porque así vengo libremente, no dependo de horarios, puedo tocar y puedo mirar bien el color de la madera", son las declaraciones de Elena, una de las compradoras de esta tienda.

El dueño se ha encargado de que haya unas estrictas medidas de seguridad. "Estos muebles están anclados al suelo, no te los puedes llevar. Luego vigilamos toda la visita a través de cámaras y el cliente nos tiene que facilitar el DNI antes de venir", según explica Miguel Ángel López, el dueño de este comercio.

Sin temor a ningún robo, el dueño sabe que los clientes pueden ver la muestra y si lo desean pueden llevar a cabo su pedido. Así funciona la primera tienda operativa en España sin que haya ninguna persona física presente.

El supermercado del gigante americano donde los consumidores hacen la compra sin pasar por caja inspiró a este empresario para hacer frente a las demandas de los clientes. "A raíz de crear 'Amazon Go', me surgió la chispa. Me aceleré y digo: pues esto también lo puedo hacer yo", así lo explica Miguel Ángel.

Sin duda, un gran avance que cambiará el mercado laboral tal y como lo conocemos. Carlos Gutierrez, secretario de Nuevas Realidades de CCOO asegura que habra empleos que desaparezcan, también "habrá empleo que se modificará y habrá empleo que aparecerá nuevo".

Se estima que las gasolineras sin dependientes ya restan 4.000 puestos de trabajo. Sin embargo, Miguel Ángel ha podido llevar a cabo esta transición sin que nadie vaya al paro.