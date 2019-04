Simón: "La probabilidad de infección de la cooperante es relativamente alta"

Una cooperante española de Médicos Sin Fronteras será repatriada a España tras sufrir un "accidente" con una aguja al tratar a un paciente contagiado de ébola en Mali.

Según ha explicado en rueda de prensa Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, "la cooperante no presenta ningún síntoma de ébola de momento, aunque la probabilidad de infección es relativamente alta". Se trata así de una "repatriación preventiva" y no de un caso de contagio confirmado.

"Llegará a Madrid para ser ingresada en el Carlos III", explica Simón

La cooperante llegará a Madrid a primera hora de la mañana de este viernes para ser ingresada en el Hospital Carlos III de Madrid, dónde ya fueron tratados por ébola los dos misioneros fallecidos y Teresa Romero. "El traslado se realizará en un avión medicalizado, pero no con grandes medidas de seguridad, pues no supone ningún riesgo para nadie al no presentar síntomas".

La cooperante, "una médico joven española", será puesta en cuarentena preventiva para seguir con los protocolos de actuación marcados. "Hasta dentro de 48 horas no se conocerá si se ha contagiado por ébola", ha explicado Simón. "No hay riesgo de transmisión, al no presentar síntomas de momento, por eso es importante una repatriación rápida".