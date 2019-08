Varios atracadores han asaltado la Casa de la Moneda de México y se han llevado 1.500 centenarios de oro, un botín valorado en unos 2,2 millones de euros. Al conocerse la noticia, han sido muchos lo que han comparado este suceso con el robo más famoso de la televisión: el de 'La Casa de Papel'. Pero, ¿hasta qué punto se parece el atraco en México al ideado por El Profesor?

Similitudes

- El lugar escogido: los atracadores mexicanos han asaltado la Casa de la Moneda y la banda de las máscaras de Dalí optó por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en Madrid.

- Actúan en grupo: en ambos atracos, los ladrones actúan en grupo. Varias autoridades locales han afirmado fueron seis asaltantes los que robaron los centenarios de oro. Por otro lado, el grupo de 'La Casa de Papel' está integrado por nueve miembros: El Profesor, Berlín, Tokio, Río, Nairobi, Denver, Mosú, Helsinki y Oslo.

- Rehenes: en los dos asaltos hay rehenes. En el caso de México, los atracadores han sometido a dos empleados y dos mujeres. Los ladrones liderados por El Profesor capturaron a numerosos rehenes a los que utilizaron para engañar a la policía.

- El botín: en ambos atracos, los ladrones hacen con un gran botín valorado en millones de euros. Los asaltantes de la Casa de la Moneda de México se han llevado monedas valoradas en un total de 2,2 millones de euros. Los 'Dalís' consiguen mucho más: 2.400 millones de euros.

Diferencias

- Uso de la violencia: en el asalto a la Casa de la Moneda de México no ha habido violencia, no se han pegado tiros ni se ha herido a nadie. Aunque el plan inicial de los atracadores de 'La Casa de Papel' era no usar la violencia, a lo largo del robo puede verse que eso cambia y hay varios heridos.

- Objetivo: una de las principales diferencias entre los dos atracos es el objetivo que cada uno de ellos tiene dentro de la Casa de la Moneda. Los ladrones de México han entrado con el objetivo de robar los centenarios de oro y llevárselos. Por otro lado, los 'Dalís' tiene como objetivo fabricar billetes.

- Modus operandi: los ladrones de México han tardado unos diez minutos en culminar su robo, buscaban llevarlo a cabo en el menor tiempo posible. Es justo lo contrario de lo que quería El Profesor, cuyo plan incluía permanecer dentro del edificio el mayor tiempo posible. Además, el grupo planeó el atraco de manera milimétrica durante meses.

- Atuendos: los atracadores de la Casa de la Moneda de México llevaban ropa normal, mientras que lo más representativo de los ladrones de 'La Casa de Papel' es el uniforme rojo y la máscara de Dalí que todos visten.