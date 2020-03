Ponerse las gafas moradas a veces es un extra. Si desde pequeños, desde pequeña, la vida te ha enseñado a afrontarla con otros ojos, con otros oídos y hasta con otro corazón, distintos a los prestablecidos, bastará con añadir un filtro más, ese extra morado, para enfocarlo todo aún mejor. Silvia Agüero, madre a tiempo completo, gitana y feminista, en ese orden, es de las que se empeña en cambiar los puntos de vista y desarmar los prejuicios: "No hay sociedades matriarcales, pero tampoco las hay más machistas que otras. Por eso creo que los hombres gitanos son igual de machistas que los payos".

- ¿Y, sin embargo, sí crees que existe un feminismo gitano?

Absolutamente. Por ejemplo, uno de nuestros objetivos es que no nos vigilen en el supermercado mientras hacemos la compra sólo por el hecho de ser gitanas. O que no nos pongan en la habitación más alejada del control de enfermería cuando ingresamos para dar a luz.

- ¿Y cuánto crees que hay ahí de educación, cuánto cuesta educar en igualdad?

¡Uy, muchísimo! Yo tengo dos niños y dos niñas que van desde los cuatro a los veinte años, y al de diez a veces le veo comportamientos que no son los que yo le he enseñado, sino que los ha aprendido en esta sociedad patriarcal. Pero también tengo claro que no puedo tenerle metido en una burbuja de cristal.

- ¿En esta revolución, dónde quedan los hombres?

En mi caso, a mi lado, porque juntos llevamos el proyecto 'Pretendemos gitanizar el mundo' y, aun así, yo soy de las que abogan por que las mujeres tengamos espacios propios, construidos por y para mujeres.

- ¿Saldrás el 8M a la calle?

Por supuesto. Estaré en la manifestación de Logroño, con todas mis compañeras, porque celebrarlo es importantísimo, cada vez más. Y porque esta es una generación que ha marcado un hito histórico, empujadas por todas las que vinieron detrás, claro, pero que al fin ha conseguido lo impensable: que se note el feminismo en las instituciones.

- ¿Y si tuvieras que elegir sólo a tres mujeres que te hayan marcado especialmente, a quiénes elegirías?

Sin duda alguna, a la Paquera de Jerez, cantaora que revolucionó el flamenco; a Pastori Filigrana, abogada especialista en derechos sociales que lucha cada día contra las injusticias sociales; y a Rosa Cortés, que protagonizó 'La gran redada de 1749', el intento de exterminio de 12.000 gitanos y gitanas, uno de los grandes episodios olvidados y silenciados de nuestra historia. Y lo que me demuestra es que todavía nos queda mucho por cambiar.