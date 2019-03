Un siluro de dos metros: la sorprende captura de un pescador navarro en el río Ebro

Lo que iba a ser un día normal de pesca se convirtió en toda una hazaña. Miguel Leza Olivan, un pescador navarro, ha conseguido capturar un siluro de dos metros en el río Ebro a la altura de Lodosa.

El pescador ha querido mostrar su logro a través de las redes sociales. El vídeo publicado en Facebook lo ha acompañado de las siguientes palabras: "Lodosa, río Ebro hoy. Yo ya no me meto al río... No es broma , es un Sirulo". La publicación cuenta con más de 120.000 reproducciones.

Los hechos ocurrieron en el embarcadero del club de remo de Lodosa. Fueron muchos los curiosos que se acercaron a la zona a admirar a esta 'especie gigante'.

El siluro es una especie que habita en las aguas dulces del Ebro desde 1974. El culpable fue una alemán que arrojó varios ejemplares al embalse de Mequinenza, Zaragoza. En estas aguas se crían más rápido y adquieren un tamaño mayor que en su lugar de origen, los ríos de Europa Central. Estos peces viven entre 60 y 80 años.

El Gobierno de Navarra considera que es una especie invasora desde 2015.