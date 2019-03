Silencio oficial ante la intolerable detención de una cámara de laSexta Noticias

En el vídeo de laSexta Noticias pueden ver a Ana García, la cámara de laSexta Noticias que detenida mientras grababa una manifestación contra los desahucios en Sevilla.

La ‘peligrosísima actitud’ de Ana para ser detenida fue estar filmando de forma profesional y a una distancia prudencial de la manifestación. “Cuando a mí se me detiene, no me resisto, no opongo ninguna resistencia y me quitan la cámara cuando ya me habían identificado”, cuenta Ana. Sin embargo, la jueza le imputa los cinco cargos: atentado, ocupación ilegal de un inmueble, desobediencia, daños, lesiones.

La delegada del Gobierno en Sevilla, Carmen Crespo, ha actuado como si la cosa no fuera con ella. “La jueza ha ratificado que está en libertad con cargos y los cargos están clarísimos. Hay que dejar trabajar a la justicia", se defiende la delegada del Gobierno.

Pero los impedimentos para informar de los que fue víctima Ana han escandalizado al Gobierno andaluz. "Lo que nunga puede quedar en tela de juicio es la libertad de información. Los periodistas tienen que estar donde pasa la noticia y poder contarlo", asegura Miguel Ángel Vázquez, protavoz del Gobierno andaluz.

Ana García simplemente realizaba su trabajo. Cuando la policía apareció hizo todo lo que le pidieron, sin resistencia. “Se identificó en todo momento y entregó la cámara y no opuso resistencia ninguna y parecía que no la iban a detener y al final no fue así”, cuenta Marta García.

Las asociaciones de prensa ya han denunciado lo que califican de “vulneración inaceptable y peligrosa del libre ejercicio del periodismo”. “Parece que se está poniendo de moda ya, antes de que entre en vigor ninguna ley, el que no se puedan grabar cosas que resulten incómodas”. Denuncia Rafael Rodríguez, de la Asociación de la Prensa de Sevilla.

Imágenes incómodas como las que pretendía grabar Ana. Las cargas policiales posteriores as u detención de Ana, y que ella no pudo grabar. Un hecho que ahonda aún más en la idea de la carga policial era algo que la polícia no quería que se viera.