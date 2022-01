El mundo entero mira a España como destino ideal para el turismo este 2022. Organizaciones de diversos puntos del planeta escogen algunas de las estampas de nuestro país como las más bonitas del planeta.

Según The Guardian, la mejor playa del mundo es la de Rodas, en las Islas Cíes. Un destino que también es uno de los mejores del mundo a juicio de 'The New York Times' por sus arenas de agua fina y sus aguas turquesa. Para el diario estadounidense, la isla del Hierro, en las Canarias, es otro de los destinos paradisiacos por los acantilados volcánicos y bellos contrastes.

Y no todo es 'sol y playa' en España. La madrileña plaza de Olavide ha sido elegida por el 'Financial Times' como uno de los 22 sitios del mundo donde disfrutar de esos retornos felices a las calles tras las restricciones COVID.

La vía verde de Plazaola que conduce a Lekunberri, en Navarra, también ha sido incluida por la Organización Mundial del Turismo entre las mejores localidades del mundo para visitar. De hecho, destacan su milagro demográfico tras conseguir pasar de 800 a 1500 habitantes.

En esa exquisita lista de los mejores enclaves turísticos aparece también la fortaleza más imponente del Mediterráneo: la de Morella, en Castellón. La localidad cuenta con apenas 2.500 habitantes, pero posee un enorme castillo construido sobre la roca que atesora una muralla medieval.

Según 'Le Monde', uno de los mejores destinos del mundo es Riglos, Huesca; mientras que un organismo turístico japonés cataloga la estampa de Toledo de noche como la panorámica nocturna más bonita del mundo.