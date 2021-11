A pocas semanas de Navidad, a muchos nos apetece desconectar de las compras y el estrés del trabajo para estar tarnquilos y prepararnos para las reuniones familiares y de amigos, que no cesan en esta época. Por ello, tratamos de buscar escapadas rápidas donde la naturaleza nos ayude a relajarnos y conectar con nosotros mismos. Hemos hecho un recorrido por la Sierra de Cazorla, en Jaén, el sitio que visitará este martes Alberto Chicote con Mariló Montero en 'Fuera del mapa', el nuevo programa de laSexta, y te damos todos los detalles para que no se te pase nada por alto. ¡Toma nota!

Qué ver

Ruinas de Santa María: El río Cerezuelo divide el pueblo de Cazorla en dos partes. Para unirlo, canalizaron el río dejando que entrara en una gran bóveda bajo el altar mayor, para continuar con su curso bajo la Plaza de Santa María. Encima de esta bóveda se encuentra la Iglesia de Santa María. Es de visita obligatoria si te acercas a Cazorla ya que es muy probable que no se terminase de construir debido a su localización. En 1694, una inundación también causó graves daños que seguro influyeron en deteriorarla. Las ruinas que aún siguen en pie se pueden visitar. El ayuntamiento también ofrece un itinerario en su ruta de Ermitas y Monaserios que acaba, precisamente, en las Ruinas de Santa María.

Castillo de la Yedra: También sobre el río Cerezuelo se avista el Castillo de la Yedra. Las vistas desde aquí son increíbles. A 831 metros de altitud sobre el nivel del mar, se divisa la ciudad de Cazorla y sus alrededores.

Balcón de Zabaleta: Pasear por Cazorla es algo que harás seguro para comer o cenar, por lo que te recomendamos visitar este balcón para hacerte con las mejores vistas del Castillo de la Yedra.

El sendero de la Cerrada de Elías: es un precioso sendero rodeado de vegetación y agua. El sonido de las cascadas rompe el silencio de la naturaleza y el color de sus aguas no te dejará indiferente. No hace falta hacerlo entero si no tienes mucho tiempo. Lo imprescindible: Cerrada de Elías. Una vez llegas, si quieres puedes volver por el mismo camino. Tranquilos, es muy sencillo y apto para todos los públicos.

Ruta de Félix Rodríguez de la Fuente: la puedes hacer a pie o en coche. ¿Por qué se llama así? Rodríguez de la Fuente la recorrió varias veces para su documental 'El hombre y la tierra'. Cuenta con cinco miradores, pero si tienes que elegir uno, no te puedes perder el que lleva su nombre. Se encuentra en el embalse del Tranco, justo delante de la isla del Castillo de Bujaraiza, donde el naturalista hizo estudios sobre el comportamiento del quebrantahuesos.

Dónde comer

Cazorla tiene numerosas rutas y senderos llenos de naturaleza. Hemos destacado los 'imprescindibles' para esta escapada de dos días donde, por supuesto, tampoco puede faltar la gastronomía. Lo típico de esta zona son los platos elaborados con harina que llegaba de los molinos de la campiña. Estos los podrás degustar en cualquier restaurante, pero te recomendamos encargarlos (ya que tiene una elaboración muy cuidada y, por lo tanto, lenta).

Torreznos acompañados con la Gachamiga, que es un plato de migas de harina, agua, aceite y una pizca de sal; Talarines o Andrajos, tortas finas de masa de harina con agua y sal guisados con carne; o el Ajoharina, un plato de harina, ajo, pimiento, patatas, tomates maduros, pimentón, agua y sal, son nuestras recomendaciones.

Dónde dormir

Depende del número de personas que viajéis, Cazorla ofrece una gran variedad de casas rurales y hoteles. Si vais más de cuatro personas, os recomendamos los alojamientos que el propio ayuntamiento de Cazorla anuncia para disfrutar del pueblo de casas blancas en compañía en su página web oficial. Si por el contrario, preferís un hotel, hay varios entre dos y cuatro estrellas. Además, la Sierra de Cazorla también cuenta con un Parador Nacional.