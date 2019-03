El servicio de alquiler de bicis de Ana Botella 'pincha' en sus primeros tres días de funcionamiento

2.700 INSCRIPCIONES COLAPSARON EL SISTEMA

Ni 24 horas duró en marcha el servicio de alquiler de bicis eléctricas del Ayuntamiento de Madrid. El sistema informático se bloqueó porque no podía con tanta demanda. Tres días después, aún hay problemas. Los usuarios se quejan de que no pueden dejar las bicis porque varias estaciones no funcionan y aseguran que la web tiene fallos de seguridad.