'NO ES NO', SÍ ES SÍ' Y 'LA OMISIÓN TAMBIÉN ES NO' Cómo una simple taza de té basta para explicar el consentimiento sexual: "Si dicen 'no', no hagas que se lo tomen" La sentencia de 'La Manada' que los condena a sólo nueve años por un delito de abuso sexual continuado a una joven de 18 años en San Fermín de 2016 ha vuelto a abrir el debate de la reforma del Código Penal y la educación sexual en los colegios.