Seis detenidos en Salt (Girona) en la segunda noche de disturbios tras el desahucio de un imán y su familia

Decenas de encapuchados violentos tomaron el control de las calles en la segunda jornada consecutiva de disturbios que vive Salt (Girona). Los Mossos d'Esquadra detuvieron en la noche del martes a seis personas en dichos altercados, surgidos en el transcurso de una protesta contra el desalojo de un imán y su familia. Además, un agente del cuerpo resultó herido leve.

La concentración, no comunicada, se produjo a partir de las 19.:30. Dos horas después, los manifestantes seguían en la calle. Los encapuchados cometieron actos violentos como el lanzamiento de piedras o latas contra los agentes o el destrozo de mobiliario urbano. El detonante, o la excusa para muchos, es el desalojo de la familia de un imán del muncipio, de 70 años. Llevaba décadas en la misma casa, pero cinco años sin pagar la mensualidad de su hipoteca. El sindicato de vivienda que le apoya dice que le devolvían los pagos. Y el ayuntamiento no le había ofrecido alternativa habitacional más allá de un hostal para tres días, porque tenía recursos, si bien EFE recoge que se había intentado ofrecer a la familia desahuciada una residencia alternativa, pero que no cumplía con los requisitos para acceder a la bolsa de vivienda local.

La primera de las protestas transcurrió sin incidentes destacables, y la policía no efectuó ninguna detención. El origen de las protestas se remonta al pasado viernes cuando, según fuentes policiales, se procedió al desalojo del imán y su familia de la vivienda que había ocupado durante los últimos cinco años. La propiedad, un gran tenedor, instaló una alarma y cámaras de videovigilancia que alertaron, el pasado lunes, de que esa persona, acompañada de otras dos, había roto el precinto policial y accedido de nuevo al domicilio. En esas condiciones, los Mossos d'Esquadra procedieron a un nuevo desalojo que motivó los primeros incidentes en forma de protestas.

La misma hija del imán ha negado este miércoles que su padre haya alimentado cualquier tipo de violencia y se desmarca totalmente su lucha de los disturbios. El propio imán llamó en su mensaje de anoche a quien quiera concentrarsem que lo hiciera "de manera pacífica sin altercados".

Está previsto que los seis detenidos anoche pasen este miércoles a disposición judicial, mientras los mossos temen que vuelva a estallar el polvorín esta noche.

El alcalde de Salt (Girona) desvincula el vandalismo del desalojo del imán

El alcalde de Salt (Girona), Jordi Viñas, ha desvinculado los actos vandálicos registrados este lunes y este martes en la localidad con el desalojo del imán, actuación que ha negado que sea resultado de un proceso de radicalización.

En declaraciones a los medios, ha explicado que estos hechos "no pueden pasar en Salt ni en ningún lugar", y ha agradecido la colaboración de los cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia.

Desde el consistorio aseguran ser conscientes de la demanda de vivienda que hay en la ciudad, vecina a Girona y con una elevada concentración de población inmigrante, y critican los desahucios reiterados en la localidad de "pisos propiedad de fondos buitre o de entidades bancarias". A su vez, Unión Sindical de la Policía Autonómica de Catalunya (USPAC) ha emitido este miércoles un comunicado, en el que ha calificado las protestas de esta noche como "preludio" de una tensión al alza en Salt, recoge Europa Press.

"Ya no era imán"

Según informa Europa Press, el alcalde ha sostenido que le consta que "ya no era un imán que ejerciera". "El tema de la radicalización en los centros de culto se está trabajando y se trabaja desde Mossos. Si hubiera alguna identificación o peligro en este sentido, estaría plenamente identificado", ha alegado el alcalde. "Es una familia de Salt y, como a cualquier familia, los hemos escuchado y los hemos atendido desde Servicios Sociales y Servicios de Vivienda", dijo Viñas.

Además, ha pedido separar los hechos, ya que "ha habido un movimiento a raíz de una situación que ha generado cierta tensión y ha habido gente que se ha querido aprovechar de esta situación para generar conflicto".