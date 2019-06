¿Se debería prohibir fumar en todas las playas españolas?

Nos adelantamos a la consulta del alcalde de Vigo y preguntamos si se debería o no fumar en las playas: la gente está divida entre los que sí lo prohibirían y los que no. Nuestra consulta no es vinculante, tampoco la del alcalde de Vigo que preguntará esta semana si prohíbe o no fumar en sus playas.

No es algo nuevo. Galicia está a la cabeza de España en playa libres de humo, en concreto 79. Le sigue Canarias, con 11 playas de aire limpio, y Cataluña con nueve, siete en la región de Murcia y una en Andalucía.

Para los no fumadores, la prohibición en las playas es necesaria por dos cosas: el humo y las colillas. Si preguntamos a los fumadores, de eso no saben nada: nadie fuma al lado de otro y nadie tira las colillas.

La realidad es que las colillas siguen brotando de la arena y cada vez más ayuntamientos las quieren fuera de sus playas.