Un bulo hace que cientos de tinerfeños piensen que La Caixa les regalaba dinero

Lo que en un principio pareció un golpe de suerte, resultó ser un bulo. Las redes sociales jugaron un papel fundamental para que el rumor se propagase como la pólvora. Decenas de tinerfeños acudieron a los cajeros de caja canarias a sacar dinero porque alguien había asegurado que no quedaba registrado en las cuentas. Y no le faltaba razón. En el momento, no quedaba registrado, pero sólo por una actualización informática.

La entidad ha asegurado que quien lo devuelva, no tendrá que pagar las consecuencias. Muchos dejaron sus cuentas con saldo negativo. Caja Canarias ha informado que quien devuelva el dinero no tendrá que pagar las comisiones. Pero muchos aseguran que ya se lo han gastado. Los cajeros quedaron vacíos. Incluso utilizaron tarjetas caducadas.

Muchos se encuentran, ahora, con el problema de tener que devolver un dinero que, en algunos casos, ya se han gastado.

El Secretario General de la Asociación de Consumidores UCEE, Raúl Alonso, advierte que "es un dinero que tienen la obligación de devolver y La Caixa tiene capacidad jurídica de exigirlo y se podría estar hablando de un delito de apropiación indebida".