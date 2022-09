El futbolista Santi Mina no ingresará en prisión de forma provisional y permanecerá en libertad hasta que se resuelvan los recursos contra la sentencia que lo condenó a cuatro años de prisión por abusos sexuales a una mujer, y únicamente tendrá la obligación de comunicar los cambios de domicilio.

Mina ha comparecido finalmente este viernes en persona, “sin conocimiento previo del tribunal”, tal y como ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a los medios, ya que estaba previsto que participase en esta comparecencia solicitada por la acusación particular a través de videoconferencia.

Tras la comparecencia y las intervenciones de las distintas partes, el tribunal ha acordado mantener la situación de libertad del condenado, decisión que ha sido transmitida por la presidenta del tribunal ‘in voce’ y que se reflejará en un auto en los próximos días.

“El tribunal ha tenido en cuenta para tomar esta decisión que, a lo largo de todo el proceso, el futbolista siempre ha estado a disposición del tribunal y ha comunicado los cambios de residencia, por lo que concluye que no hay riesgo de fuga. Junto a ello, han solicitado al futbolista que continúe comunicando cada cambio de residencia que pueda tener”, ha dicho el TSJA.

Según la abogada de Mina, Fátima Magdalena Rodríguez, su comparecencia en persona se ha realizado por sorpresa para que los medios dejasen “tranquilo” al delantero porque esta situación es muy “agobiante” para él. “Estamos muy satisfechos con el resultado, como tenía que ser, por supuesto”, ha añadido.

Ha añadido que ha acudido a la Audiencia Provincial de Almería porque “él no huye de la justicia”. “Él no tiene ningún miedo y no tiene nada que ocultar. Ni siquiera el tribunal sabía que venía. Porque es una estrategia procesal, nada más. Y porque él no ha podido decirnos hasta el último momento si podía venir o no porque, como sabéis, ha tenido partido hasta hace dos días”, ha abundado.

Según ha explicado, Mina ha manifestado al tribunal que “él no tiene nada que ocultar, que él esta a disposición de la justicia siempre que lo necesite”.

Asevera que quieren demostrar que “Santiago Mina no tiene miedo a la justicia”. “Que él está aquí sometido a la ley española y a los tribunales españoles. Y va a estar siempre que se necesite. Como ha hecho hoy. Sabiendo que se podía adoptar una medida cautelar de prisión provisional o de retirada de pasaporte”, ha añadido.

Ha mantenido, en relación a su traslado a Arabia Saudí que “no ha tenido más ofertas que la de un equipo griego y la del equipo Al Shabab, no ha tenido ninguna más”. "Y ha decidido irse a Riad por decisión de su equipo y suya. Ha sido una decisión conjunta”, ha incidido.

Por su parte, el abogado de la víctima, Iván Bolaño, ha señalado que la resolución se ha dictado ‘in voce’ a petición de la defensa porque Mina tenía que regresar a Arabia Saudí. Incomprensiblemente para esta parte y también para el fiscal, que sostenía una petición de retirada de pasaporte, lo único que le han impuesto es que determine cuál es su domicilio en Arabia Saudí”, ha lamentado.

“Todo queda igual. Es decir, a pesar de que se ha puesto de manifiesto, sobre todo por el fiscal, ya no solo el hecho de que haya riesgo de fuga, sino que está en una situación idónea para que, en el caso de que hubiese un llamamiento de entrada en prisión, estuviese a su libre arbitrio poder decidir si cumple una sentencia o no”, ha profundizado.

“Desgraciadamente el hecho de que se le habilitara la comparecencia mediante medios telemáticos ya nos anunciaba cuál era el destino de esta comparecencia, inclusive en contra del ministerio fiscal, que en su informe ha sostenido muy encarecidamente que se le retirase el pasaporte”, sostiene.