Tremenda agresión la que ha sufrido una árbitra en Argentina; en concreto, en la tercera división de la Liga Regional de Fútbol. Un jugador se acerca corriendo hacia ella, se tira encima y le pega un puñetazo por la espalda. La víctima, Dalma Magali, acababa de pitar una falta en contra del equipo del agresor. Tras la vergonzosa acción, el partido quedó suspendido. La joven ya ha denunciado lo ocurrido.

"Jamás me habían agredido. El video está cortado, porque el jugador que había expulsado es el que me agrede. Él me había insultado y por eso le había mostrado la tarjeta roja. Nunca pensé que iba a suceder algo así. Cuando recibí el golpe, caí y a partir de ahí perdí el conocimiento. Si bien me levanté, no sé qué pasó porque estaba mareada", declaró la árbitra en una entrevista concedida al medio 'FM Urbana'.

Una agresión que ha calificado como su peor experiencia dentro de su profesión: "Tengo que estar un par de días en reposo por el golpe. Cuando llegué al vestuario estuve mareada y con vómitos. Después de la atención que recibí en el hospital pude hacer la denuncia penal, porque esto va a ir más allá de una agresión en el fútbol", ha señalado, recordando que "sucesos de violencia en las canchas siempre hay".