laSexta ha tenido acceso a las diligencias de la Guardia Civil en las que se incluyen las fotografías del veneno de sapo bufo que Nacho Vidal utilizó en el ritual chamánico en el que murió el fotógrafo José Luis Abad en su casa de Enguera, en Valencia.

Se trata de "veneno del sapo bufo alvarius 5meo DMT", un sustancia peligrosa que el propio actor porno definió como "una medicina" a las preguntas que le realizó el hermano del fallecido. "Se utiliza como medicina para quitar a los adictos, de adicciones como la cocaína, la heroína", aseguraba Vidal.

A pesar de haberse presentado como una sustancia "terapéutica o curativa", a juicio de los investigadores resulta "llamativo" que la presentación del envasado de la sustancia carece absolutamente de cualquier prospecto que indique los componentes que la forman, concentráción de cada uno de ellos, contraindicaciones o incluso los efectos secundarios que pudiera tener.

De todo esto, la Guardia Civil concluye que hay "signos evidentes de que es un sustancia no sometida a ningún control sanitario" y que incluso podría estar adulterada.

Pipeta con la que se inhaló el veneno de sapo | laSexta.com

Además de la fotografía de los restos de ese veneno, el informe también incluye la imagen de la pipeta de cristal con la que los participantes fumaron el veneno de sapo. La Benemérita apunta que "existe un riesgo potencialmente elevado e inminente de intoxicación" y apunta que Nacho Vidal "no realiza ningún control preciso de la cantidad de sustancia aplicada" por lo que "ni siquiera se trata de evitar la posibilidad de una sobredosis".

Nacho Vidal continuó con el pese a que Abad se desplomó

laSexta también ha accedido a las capturas del vídeo grabado durante el ritual y en el que se puede ver cómo Nacho Vidal continuó con el ritual chamánico durante 22 minutos después de que el fotógrafo José Luis Abad se desplomase en el suelo.

En las imágenes se aprecia cómo el 'gurú', situado frente a la víctima, le dota de la sustancia alucinógena, extraída de las glándulas de un sapo sudamericano, e incluso le anima a inhalarlo más fuerte mientras susurra plegarias.

Primeras imágenes del ritual de sapo bufo de Nacho Vidal en el que murió el fotógrafo José Luis Abad | laSexta.com

Aparece también una tercera persona, el otro detenido junto al actor, que porta un instrumento de percusión que en un inicio utiliza como pantalla para evitar que el humo se disperse y no haga el efecto deseado en la persona que lo estaba inhalando, José Luis Abad.

Apenas 23 segundos después de la inhalación de la droga, el fotógrafo José Luis Abad cae desplomado al suelo, lo que demuestra el grave efecto que la sustancia tuvo sobre él. Acto seguido comienza a convulsionar y Nacho Vidal le realiza maniobras de reanimación y le echa agua por el cuerpo sin éxito.

El atestado apunta que las imágenes, de extrema dureza, muestran síntomas evidentes de que el ritual no estaba saliendo bien, pese a lo que Nacho Vidal continúa con la ceremonia.

El ritual se celebró a sabiendas de que Abad había tomado drogas

Un día antes de la celebración del ritual chamánico, Abad informó a la prima de Nacho Vidal de que ha consumido alcohol y cocaína, a pesar de que le había pedido que no lo hiciera durante una semana antes del ritual: "Toda la semana perfecto y ayer fui al concierto de La Casa Azul y me porté mal, ¿no creo que pase nada no?".

"¿Solo alcohol? ¿O también coca? No pasa nada solo que el viaje es más fuerte", respondió la prima, cambiando sus indicaciones previas. Él confiesa que tomó "5 o 6 cervezas y 5 o 6 rayas". Ella zanja la conversación restando de nuevo importancia al asunto: "Las cervezas no pasa nada, la coca espero que tampoco".

Precisamente José Luis Abad recurrió a este ritual místico para superar su adicción a las drogas, ya que el peligroso ritual chamánico es conocido en España desde 2017 como una presunta terapia curativa. Lo cierto es que, según diversos doctores, es una sustancia que puede ocasionar daños irreparables, e incluso cuadros de psicosis.

De hecho, el propio atestado incide en que el riesgo de intoxicación por esta sustancia es elevado y más, se insiste en el documento, si Abad ni siquiera cumplía con los criterios que los propios 'gurús' de la ceremonia habían establecido. Sin embargo, tras confirmar que había consumido sustancias en las últimas horas, la prima de Nacho Vidal le afirma que lo único que ocurre es que el efecto de la sustancia es mayor. Un hecho que se considera como una grave imprudencia.