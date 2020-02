Un mes y medio después de su detención, Rosa Peral y Albert López, los acusados de matar a Pedro Rodríguez, pareja de ella en aquel momento, volvieron al supuesto lugar del crimen para recrear el escenario en el que tuvo lugar el conocido como 'crimen de la Guardia Urbana'.

En imágenes a las que ha tenido acceso el diario 'La Vanguardia', Peral aparece enseñando a los agentes el lugar el que, según su versión, tuvo que refugiarse para evitar la violencia de Albert. "¿Cómo hago yo para evitar que venga a por mí? No tengo opción. ¿Qué hago? ¿Salto por la ventana con una niña de cuatro y otra de seis años?", explica a los agentes.

"No sé si es que no lo pensáis o no llegáis a verlo", insiste Peral durante la reconstrucción del crimen. Llorando, intenta que la policía entienda su terror ante los supuestos gritos de López, su amante y el otro acusado del crimen. "Me dice: '¡Que limpies y te calles!'", relata. Esta versión no concuerda con la de Albert López, que asegura que llega a la casa, salta la valla y se encuentra el coche de Pedro Rodríguez, la víctima.

Según su testimonio, Rosa Peral no le da ninguna explicación y se va. Los investigadores dudan de las versiones y deciden hacer la reconstrucción uno frente al otro. Ella se muestra incómoda en este escenario. Los agentes sospechan que ha sido un plan maquinado por ambos. Pedro Rodríguez podría haber sido drogado, golpeado y estrangulado en un sofá que después desaparece.

Entre los dos cargan el cuerpo y lo meten en el maletero del coche, donde permanece hasta la noche. Entonces, llevan el cuerpo hasta la casa del exnovio de Rosa, con el que mantenía entonces una dificil relación por la custodia de sus hijas. El cuerpo de la víctima aparece unos días después en el pantano de Foix, en Barcelona, donde rocían el coche con gasolina y le prenden fuego.

Aunque ella niega haber participado en ninguna explosión. "Cuando veo que viene con las garrafas de gasolina y se dirige hacia la puerta, yo me bajo del coche, le miro y le digo: '¿Qué vas a hacer?', y se va corriendo. En ese momento es cuando escucho la explosión". Se habría dado así un doble golpe mortal que los dejaría libres para estar juntos.