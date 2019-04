Rompiendo techos de cristal desde los 11 años: educación contra la desigualdad

FUNDACIÓN CRÉATE IMPULSA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO EN LOS COLEGIOS

"Tampoco me gustan los techos de cristal", lo dice Celia, de 11 años, después de ver un vídeo sobre desigualdad salarial. No ve el motivo por el que, si mujeres y hombres somos iguales, ellas no pueden acceder a cargos de responsabilidad o cobrar por el mismo trabajo igual que ellos. Y como ella, sus compañeros de clase del colegio público Ciudad de Nejapa, de Tres Cantos; o los alumnos del colegio Lope de Vega, de Fuenlabrada.