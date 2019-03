Romano Riberto, el holandés que pasó casi 13 años en la cárcel siendo inocente: "No he sido un santo pero no soy un violador"

Romano Riberto nos abre las puertas de la parroquia donde ahora pasa los días. Cumple un mes en libertad pero sigue sin tener adonde ir: "Te tiran sin un duro y tardan siete u ocho semanas hasta que te ingresan los 423 euros".

Ha pasado 12 años y 8 meses en prisión por tres agresiones sexuales, sólo le han absuelto de una de ellas: "Hay pruebas científicas y pruebas forenses que demuestran que tanto las víctimas como los testigos se han equivocado",



Y por eso pasa de la esperanza a la desespespenza: "En España no hay justicia". Todavía recuerda su primer día en prisión: nada más entrar recibió una brutal paliza y pasó tres semanas en la enfermería: "No se lo deseo ni a mi peor enemigo".



Lamenta haber destruido su familia porque ya pasaron por una situación parecida: "No he sido un santo pero no soy un violador, a mi madre se lo hicieron". Ahora en Mallorca siente el ánimo y el cariño de la gente. Todos se han prestado a poner estos carteles para ayudarle.



Sus abogados van a reabrir el caso para que Romano sea absuelto de las otras dos violaciones. Para ello están preparando ya un recurso de revisión.