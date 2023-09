El actor español Rodolfo Sancho ha roto su silencio sobre la acusación de asesinato que recae sobre su hijo, Daniel Sancho, en Tailandia. El acto ha asegurado que tiene "total confianza y respeto por las autoridades de Tailandia", país en el que el joven se encuentra en prisión provisional por el asesinato y descuartizamiento del colombiano Edwin Arrieta.

"Tengo total confianza y respeto por las autoridades de Tailandia y siento el revuelo que se ha creado, el cual quiero dejar claro que no viene incitado ni por mí ni por mi familia", aseguró Sancho, quien había guardado silencio hasta ahora, en referencia a la repercusión del caso.

El actor, quien llegó el pasado domingo a Tailandia y este miércoles tiene previsto visitar por primera vez a su hijo en la prisión de la isla de Samui, quiso transmitir su "más sentido pésame y condolencias a la familia Arrieta, que entiendo que estarán con un enorme dolor".

El hijo del actor, Daniel Sancho, de 29 años, fue detenido el pasado 5 de agosto en la isla turística de Phangan por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta tres días antes. Desde el 7 de agosto, el joven se encuentra en prisión provisional en la vecina Koh Samui, a la espera de juicio.

"Quiero dejar claro que mi hijo ama este país, a su gente y su cultura", apuntó Sancho quien recordó que Daniel viajó a Tailandia, un país que ya conocía, para practicar Muay Thai (boxeo tailandés).

Sancho llegó a Phangan el 31 de julio, y el 2 de agosto se reunió allí con Arrieta, a quien había conocido a través de Instagram un año antes. El español confesó el crimen en la comisaría de Phangan el 5 de agosto, y la Policía todavía prepara el informe de la investigación, que debe entregar a la Fiscalía antes del fin de octubre, a partir de cuando se fijaría la fecha del juicio en Tailandia.

La familia de Sancho ha contratado a través de un despacho de Bangkok a un abogado tailandés -la normativa obliga a que el letrado sea de nacionalidad tailandesa-, que se ha reunido en cinco ocasiones con el acusado. En relación al proceso judicial, el actor de 48 años, se limitó a decir que espera a que la Policía entregue su informe a la Fiscalía y los abogados "para saber exactamente qué es lo que ha pasado".

Sancho, que reconoció que su familia no está pasando por un buen momento, agradeció el apoyo que ha recibido. "Quiero agradecer a toda la gente que me está apoyando. He recibido cada día miles de mensajes de gente cercana y amigos apoyándome", dijo el actor. Sancho reveló que en las conversaciones que ha podido tener hasta ahora con su hijo por teléfono y videoconferencia le ha recomendado "que esté lo más tranquilo que pueda".

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, se encentra en Samui desde el pasado 17 de agosto y ha visitado casi a diario a su hijo en la prisión de distrito de la turística isla en medio en una gran atención mediática.