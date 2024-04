Sobre el triple crimen de Chiloeches en el que un matrimonio y su hija de 22 años fueron asesinados, la Guardia Civil sigue intentando buscar respuestas. No está claro si la hija había terminado o no una relación con un vecino del pueblo, aunque algunas informaciones apuntan a que los detenidos, dos hombres y una mujer, tienen relación con ese chico. El móvil, no obstante, podría ser un robo.

En las imágenes que acompañan a estas líneas se puede ver al hijo y hermano de la familia asesinada que acompañado de los agentes ha acudido al lugar del crimen, su casa. De hecho, fue él quien encontró la vivienda en llamas. En el interior se encontraban los cuerpos de sus padres, Elvira y Ángel de 52 años, y de su hermana, Laura de 22, con signos de violencia. Los tres habrían sido apuñalados.

Por el momento, hay tres personas detenidas, dos hombres y una mujer, que pertenecerían al entorno cercano del exnovio de Laura. Incluso, uno de ellos sería su primo. Los tres fueron arrestados en la localidad de Pioz, ubicada en la provincia de Guadalajara y a pocos kilómetros de Chiloeches.

Uno de los vecinos ha asegurado ante los micrófonos de laSexta, que desde que se dio la voz de alarma "el coche de la Guardia civil estuvo ahí 24 horas". Un periodo durante el que el mismo hombre manifiesta que acudieron "los GEO, Guardia Civil, Policía Nacional". Una descripción que completa otra vecina que sostiene que iban "con metralletas".

Las primeras hipótesis apuntan a un robo fallido que sería la razón por la que los arrestados accedieron al chalé de la familia. A pesar de que todavía son muchas las incógnitas, algunas informaciones apuntan a que fue la madre quién los sorprendió dentro de la casa y que, incluso, llamó a emergencias para pedir ayuda, aunque sin éxito. Después, y con el fin de dificultar la investigación, los arrestados habrían quemado la casa.

Según los vecinos, la urbanización donde ha ocurrido todo tiene vigilancia en los dos accesos con los que cuenta. Una vecina detalla que hay una entrada "principal que tiene una garita con una barrera de acceso que abren los vigilantes" y otra en la que es necesario "un mando a distancia".

Ante lo sucedido, los vecinos en el pueblo aseguran continuar en shock por lo ocurrido ya que muchos conocían a la familia desde hacía años. Para desvelar los interrogantes del crimen, se espera que los detenidos sean trasladados en las próximas horas a la casa para reconstruir el crimen.