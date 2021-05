El lío de la Gira de Despedida de Extremoduro cancelada continúa. Si este miércoles la promotora de los conciertos aseguraba que la pelota sobre las nuevas fechas estaba sobre el tejado de Robe, este jueves el fundador del grupo lo ha desmentido: "Dicen que está en mis manos. No os lo creáis, es mentira".

En un escrito publicado en el Facebook del grupo, ha reflejado que "a día de hoy nadie puede garantizar que los conciertos se vayan a poder hacer en 2022 por mucho que lo firme en un papel". Ha argumentado que la decisión está "para los religiosos, en manos de Dios, y para los ateos, en manos de la ciencia", condicionando la celebración del evento a la situación de la pandemia.

En esta línea, Robe ha dejado un recado a Live Nation al afirmar que "están obstinados en poner fechas para 2022". Él, sin embargo, valora que "ya les trasladó la decisión de no poner nuevas fechas hasta no tener la seguridad de poder llevarlas a cabo". Y sentencia al respecto: "No puedo volver a comprometerme mientras dure la pandemia y confiar, en contra de la opinión de muchos expertos, en el que año que viene se pueda llevar a cabo la gira".

Gira del grupo, no. Gira individual, sí

El músico ha dicho que "hay que adaptarse a la situación actual y trabajar en proyectos que sean posibles, haciendo conciertos que cumplan la normativa de cada momento". Por eso explica que "no puede hacer otra cosa que meterse de lleno en la próxima gira de Robe", la cual empezará en otoño y durará todo el año. Arguye en que "como los aforos están limitados, habrá que hacer muchos más conciertos que en una gira normal".

Al menos, cree que hay "buenas noticias" porque "se ha abierto un plazo de 21 días para devolver las entradas". Él ha dado su propia opinión sobre qué hacer con ellas: "Estamos viviendo una crisis mundial que nadie sabe cómo va a acabar, por lo que no puedo animaros a que conservéis las entradas". Y sentencia: "Creo que lo más sensato es que tengáis en cuenta este plazo de 21 días que ha abierto la empresa promotora para pedir la devolución del dinero".