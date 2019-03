El río Batzán en Navarra se desborda y provoca inundaciones

Las intensas lluvias han provocado el desbordamiento del río que ha inundado por completo algunas calles de Elizondo. La fuerza del agua arrasa con todo a su paso y arrastra ramas y hasta este coche que acaba chocando contra otro vehículo.

En algunas zonas del casco urbano el agua ha alcanzado el metro de altura y ha dejado bajos y garajes completamente anegados. "No hemos visto nunca esto, aquí no ha venido nunca el agua", comenta una vecina afectada. Otro vecino comenta que tiene una casa y que el agua les ha inundado la caldera.



Con el agua por la cintura, una persona atrapada en medio de la riada necesita la ayuda de los bomberos para avanzar hasta el otro lado de la calle agarrada a una cuerda. Otra persona afirma: "Empezó a llover, no paró de llover y, mira, nos hemos encontrado con esto", afirma otra de las afectadas. Se ha desalojado la biblioteca y el centro de salud, que han quedado inutilizados. Y varias personas han tenido que ser rescatadas. Una de ellas, atrapada en un sótano ha tenido que ser sacada por buzos.

En la cabecera del río cayeron casi 100 litros por metro cuadrado y el nivel del agua se ha multiplicado casi por 20. Los vecinos dicen que no les dio tiempo a salvar nada. "Ha sido en un momento que ha subido el agua", comenta una señora afectada.

Otra joven dice que "ha sido cosa de cinco minutos, porque mi padre se va a trabajar y ha subido a casa y estaba empezando a llover. Ha vuelto a bajar a los cinco minutos y ya no se podía salir".

Ahora, con el agua ya bajando, los vecinos limpian lo que pueden. Otra vecina del municipio afirma: "las cámaras, así volcadas,que igual estoy ahí dentro y me pilla una". El Gobierno de Navarra ha decretado el nivel uno de Emergencias por las inundaciones.