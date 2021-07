La policía de Louisville, en Kentucky (EEUU), rescató la semana pasada a una niña de 6 años que fue secuestrada en un coche cuando se encontraba paseando en bici.

En un vídeo publicado por la Policía se puede ver el momento del rescate de la menor minutos después de su captura: el policía se acercó a un coche rojo y al abrir la puerta se encontró a la menor. "¡Quiero a mi papá!", dijo la pequeña cuando el agente la rescató y la llevó hasta un vehículo policial.

Todo comenzó mientras la pequeña jugaba con la bici en el jardín de su casa de un tranquilo barrio. En ese momento fue cuando un hombre de 40 años, que merodeaba en la zona, se acercó y la metió en su coche a la fuerza.

Afortunadamente un vecino fue testigo del momento y alertó a la Policía. "La agarró del cuello, la lanzó al coche y tiró la bici", cuenta este hombre. Sin dudarlo, se subió a su coche y empezó a perseguir al secuestrador mientras hablaba con la Policía dando una descripción exacta del vehículo.

Otros vecinos ya habían avisado a emergencias lo que permitió que un agente lo localizara rápidamente y lo retuviera, a punta de pistola, fuera del coche.

La cámara corporal de otro policía grabó toda la escena pero no la angustia que sentía, dice, al no saber qué se podía encontrar dentro del coche: "Cuando me acerqué al vehículo, no sabía qué iba a haber detrás de esa puerta. Las ventanas, el tinte era muy oscuro".

Por suerte, cuando abrió la puerta había una niña que lloraba asustada, pero que estaba bien. Aunque se ha declarado inocente, el presunto secuestrador ya ha ingresado en prisión.