Los riesgos de convivir con el lodo en Valencia: heridas, problemas intestinales y respiratorios

Los vecinos de los municipios afectados por la DANA en Valencia no puedes más. Sus calles, llenas de lodo, son un nido de olores, comida y ratas, denuncia un usuario en redes sociales. Llevan más de 20 días rebozados en lodo y esto puede tener serios riesgos para la salud.

"Los primeros días no teníamos guantes ni nada", relata una vecina enseñando una herida en la mano. Con ella, muchos vecinos tienen heridas, problemas intestinales y respiratorios. Se han disparado los casos de gastroenteritis, al tiempo que se agravan dolencias respiratorias debido al polvo que durante días ha flotado en el ambiente, en especial antes de las últimas lluvias.

El barro deja un polvo en suspensión que tardará meses en desaparecer. Esas partículas pueden contener metales pesados y productos tóxicos. "A muchos de los vecinos les están saliendo ya rojeces. Hay mosquitos y serpientes", añade la mujer.

"Esto es insalubre. No sé si deberíamos estar viviendo aquí, sinceramente", sostiene otra vecina. Si encima sufres una enfermedad, el peligro se multiplica, como es el caso de Laura. "Yo tengo bajas las defensas, pero si no lo hacemos nosotros o los voluntarios, no lo hace nadie", explica ella misma.

Este lunes se han instalado contenedores específicos para el lodo. La idea es no saturar el alcantarillado y tratar correctamente estos residuos.