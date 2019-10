Tim Wallace es un fotógrafo británico que realiza su trabajo por todo el mundo. La fotografía de Wallace, "dramática y conceptual", como él propio define en su página web, ha recibido numerosos premios por su valor. Incluso, Wallace ha llegado a ser galardonado como "fotógrafo comercial británico del año".

La profesionalidad del fotógrafo llamó la atención a un multimillonario californiano que citó a Wallace para que realizase una sesión fotográfica en alta resolución para colgar las fotografías en una mansión valorada en 12 millones de dólares. Lo sorprendente es que el cliente le solicitaba hacerlo de forma gratuita, una vejación que Wallace no iba a permitir.

Según ha publicado el propio fotógrafo en 'DiY Photography', el cliente le contactó mediante un correo electrónico en el que, además de pedirle el trabajo gratuito para poder decorar las paredes del hogar, le elogiaba por sus fotografías.

Ante ello, Wallace no dudó en responderle: "Gracias por los elogios respecto a mi trabajo. Es tan tentador ofrecerles mi trabajo sin ningún beneficio para mi negocio que es difícil saber qué decir", comienza el mensaje.

"Creo que el hecho de que tengan los ingresos para comprar una segunda casa de 'retiro costero' de 12 millones sugeriría que son el tipo de personas que sienten que merecen lo mejor, pero que no deberían tener que pagar por ello. Desafortunadamente, realmente no hago negocios con gente barata y su oferta me muestra claramente que, si bien aman mi trabajo, no respetan el arduo trabajo que implica crearlo", explica.

"Por lo tanto, -continúa el fotógrafo- tendré que sugerirle respetuosamente que pegue algo de ese arte de madera a la deriva demasiado caro que sus diseñadores de interiores siempre son tan buenos para golpear en su pared. Supongo que le pagan, ¿o ellos también 'aman su trabajo'? Buena suerte con todo", zanja Wallace.