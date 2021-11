Una profesora de Puerto Real, en Cádiz, ha compartido una nota que le dejó este 25 de noviembre una alumna. En ella explicaba que sus padres no la dejaban acudir a la manifestación contra la violencia machista debido al miedo por la violencia que esta semana se ha vivido en esa localidad por la huelga del metal.

"Por motivos personales (mis padres no me dejan) no voy a poder acudir a la manifestación del 25N contra la violencia de género y, como estoy concienciada de ello y va en contra de mis principios no manifestarme, he decidido hacer voto de silencio durante todo el día", aseguraba la joven.

Además, añadía que se solidarizaba con las mujeres víctimas de este tipo de violencias: "Ya que no puedo gritar por las mujeres asesinadas, me callaré como hicieron con ellas. Claro está que atenderé a la clase y responderé, rompiendo mi voto, solo si me preguntan a mi concretamente".

La profesora, Noemí, ha calificado la nota de "una delicadeza y sensibilidad encomiable" y por eso ha decidido compartirlo a través de redes sociales. Además, también ha publicado fotografías de los carteles que ha preparado esta alumna durante el cambio de hora.

"Quiero aclarar que a la chiquilla no la dejan ir los padres por las manifestaciones con violencia de esta semana en Puerto Real. Creo que otros años sí ha ido. Por mucho arte que le pongan los gaditanos, imágenes como esta no tranquilizan", ha señalado la docente adjuntando un vídeo de la polémica tanqueta que esta semana se ha podido ver en las manifestaciones del metal.