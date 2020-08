Los radares son la pesadilla de muchos conductores. El temor a haber sido castigado con una multa es una de las mejores armas disuasorias contra la velocidad excesiva en carretera. Eso no quita que haya quien se confíe y pise el acelerador más de lo debido. Es entonces cuando aparece la pregunta: "¿Cómo es posible, si no he visto el radar?"

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha explicado que, en realidad, sí se puede ir por encima del límite de velocidad establecido para cada vía. Pero no porque consideren que los límites actuales sean cortos, sino por un margen de error. Desde Tráfico lo denominan "umbral de tolerancia": una ventaja de 7 kilómetros por hora de más para asegurar que el exceso de velocidad es certero.

Este umbral varía en función de la velocidad a la que vaya el vehículo. Si el coche en cuestión no supera los 100 km/h, se aplican esos 7 kilómetros por hora de diferencia para que el radar se active.

Pero esta regla cambia cuando se circula más rápido: en vías con un límite superior a los 100 km/h, el margen de actuación del radar ya no se mide en kilómetros por hora, sino en porcentaje. Y, de nuevo, el exceso de velocidad que se puede hacer es de 7, pero no 7 km/h sino 7 puntos porcentuales de diferencia entre la velocidad real del vehículo y el límite de la vía.

De este modo, si una persona viaja a 105 km/h por una carretera cuyo máximo es 100 de velocidad, el radar no saltará. Como muestra la DGT en el tuit, al medirse los excesos en porcentajes, el radar puede saltar con más o menos proximidad a la velocidad impuesta. Si la seña está en 100, el radar saltará en 109; si está en 110, el radar saltará en 120, y así sucesivamente.

Los límites en cada carretera

Con estas indicaciones que marca la propia DGT, la velocidad a la que salta un radar en las diferentes carreteras españolas son las siguientes:

Carreteras de 30 km/hora: el radar salta a 38.

Carreteras de 40 km/hora: el radar salta a 48.

Carreteras de 50 km/hora: el radar salta a 58.

Carreteras de 60 km/hora: el radar salta a 68.

Carreteras de 70 km/hora: el radar salta a 78.

Carreteras de 80 km/hora: el radar salta a 88.

Carreteras de 90 km/hora: el radar salta a 98.

Carreteras de 100 km/hora: el radar salta a 109.

Carreteras de 110 km/hora: el radar salta a 120.

Carreteras de 120 km/hora: el radar salta a 131.

Cabe tener en cuenta que esta velocidad máxima no es la misma para algunos vehículos como camiones o furgonetas, que tienen límites de velocidad más bajos que el resto de conductores. Por este motivo, pueden ser multados aunque no se exceda la velocidad de la vía.