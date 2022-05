Una fuerte explosión se ha registrado cerca de las dos de la tarde en un edificio de cuatro plantas del Barrio de Salamanca, en la zona de Goya de la capital madrileña. En concreto, la explosión se ha producido en un inmueble de la calle General Pardiñas número 35 en su confluencia con la calle Ayala.

Por el momento se desconocen las causas del suceso. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha señalado en un primer momento a través de su perfil oficial en Twitter que hay varios heridos de carácter leve. Más tarde, Emergencias Madrid ha elevado esa cifra a al menos 17 heridos de carácter leve, de los cuáles cuatro han tenido que ser trasladados al hospital. Desde Emergencias de Madrid señalan también están trabajando en la zona, que ha sido acordonada, Bomberos de Madrid, Samur-PC y Policía Municipal. El único herido grave es una persona que fue levantada en el aire por la explosión y que ha caído en un patio situado entre las calles General Pardiñas y Ayala.

La explosión se ha producido en la planta ático de este edificio madrileño, lanzando escombros y elementos del piso a la calle, en una zona de gran afluencia de peatones. El edificio está cerca del colegio de Nuestra señora del Loreto y el de Nuestra Señora del Pilar y la deflagración se ha producido a la hora de salida de los niños por lo que había mucha gente en esos momentos en la calle.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid están accediendo al piso con escalas y trabajando coordinados con policías nacionales y municipales y sanitarios del Samur-Protección Civil, que han habilitado un hospital de campaña. Las fuerzas de los efectivos desplegados se centran en localizar a personas que posiblemente puedan estar atrapadas en el inmueble. Se ha ordenado el desalojo de uno de los edificios colindantes, el número 33, para poder revisar la estructura y comprobar sus condiciones de seguridad.

La explosión ha sido muy fuerte y por eso ha alarmado a los vecinos de la zona. La Policía Municipal ha acordonado la zona para que no se acerquen los curiosos y facilitar el trabajo de los equipos de emergencias. Los efectivos de seguridad piden a la ciudadanía que eviten la zona y que no se acerquen a no ser que sea indispensable.

Técnicos de gas natural han llegado al lugar para hacer mediciones, ya que algunos vecinos habían olido un fuerte olor a gas. El Ayuntamiento de Madrid ha declarado un PIC, Procedimiento de Incidentes Complejos, un protocolo de coordinación de todos los servicios y cuerpos bajo el mando de Bomberos, en este caso.